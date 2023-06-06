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    21:25, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов с победы стартовал на «челленджере» в Германии

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    Фото: ktf.kz
    ХАЙЛЬБРОНН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-е место в рейтинге ATP) провел свой первый матч на «челленджере» в Хайльбронне (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Скатов сыграл с боснийцем Дамиром Джумхуром (174-е место) и уверенно победил его в двух сетах — 7:5, 6:1. Таким образом, Тимофей Скатов вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча Уго Дельен (Боливия, 160-е место) — Хауме Муньяр (Испания, 81-е место), который определится в ночь с 5 на 6 июня.

    Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 тысяч евро. Победитель заработает 19 650 евро и получит 125 рейтинговых очков.

    Тимофей Скатов занимает второе место среди казахстанских теннисистов в рейтинге ATP, уступая лишь Александру Бублику (51-е место).


    Теги:
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