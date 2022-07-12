12 Июля 2022 08:53
Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Нидерландах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Амерсфорте (Нидерланды), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче 1/16 финала против местного теннисиста Максимом Хаукесом казахстанец потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 6:7. Матч продлился два часа и 25 минут.
Во время встречи казахстанский теннисист не подал ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, выиграл пять очков и три гейма подряд.
На данный момент Тимофей находится на 227-й позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.
Фото: sports.kz
Читайте также
Популярное