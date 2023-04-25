Тимофей Скатов  проиграл на старте турнира в Мадриде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с итальянским теннисистом Марко Чеккинато (85-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 3:6. Матч продлился два часа и 15 минут.

Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и три гейма подряд.

22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (55-я позиция АТР).