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    20:12, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов  проиграл на старте турнира в Мадриде

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    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с итальянским теннисистом Марко Чеккинато (85-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 3:6. Матч продлился два часа и 15 минут.

    Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (55-я позиция АТР).


    Теги:
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