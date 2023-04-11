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Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Мадриде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 23:00
Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Мадриде Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (141-я ракетка мира) провел первый матч турнира одиночного разряда в Мадриде и уступил сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В игре с местным теннисистом Алехандро Моро Каниасом (290-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6. Матч продлился один час и 48 минут.

Во время игры Тимофей Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и два гейма подряд.

22-летний Тимофей Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (53-я позиция АТР).

Ранее Тимофей Скатов победил в первом раунде квалификации турнира в португальском Эшториле, обыграв Адриана Андреева из Болгарии (197 место в рейтинге).


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