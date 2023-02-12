Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Буэнос-Айресе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (127-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабелли (135-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение с общим счетом 2:6, 1:6. Матч продлился один час и 42 минуты.

Во время игры Скатов не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл четыре очка и два гейма подряд.

22-летний Скатов является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (50-я позиция АТР).

Фото: Sports.kz.