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    02:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Буэнос-Айресе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (127-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабелли (135-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение с общим счетом 2:6, 1:6. Матч продлился один час и 42 минуты.

    Во время игры Скатов не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл четыре очка и два гейма подряд.

    22-летний Скатов является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (50-я позиция АТР).

    Фото: Sports.kz.


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