02:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6
Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Буэнос-Айресе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (127-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В игре с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабелли (135-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение с общим счетом 2:6, 1:6. Матч продлился один час и 42 минуты.
Во время игры Скатов не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл четыре очка и два гейма подряд.
22-летний Скатов является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (50-я позиция АТР).
Фото: Sports.kz.