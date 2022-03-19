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    22:03, 18 Март 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов пробился в полуфинал Челленджера в Италии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Италии в одиночке турнира серии Челленджер уроженец Петропавловска в четвертьфинале одолел хорвата Нино Сердарушича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Матч, который продлился более двух часов, завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

    Сердарушич и Скатов встречались до этого противостояния лишь однажды - в июле 2021 года и также в 1/4 финала и тоже итальянского «Челленджера», но в Перудже. Тогда хорват оказался сильнее в трех сетах – 6:7, 6:4, 6:4. Благодаря сегодняшней победе казахстанца счет в личных встречах оппонентов стал ничейным.

    В полуфинале турнира Скатову предстоит сыграть против Цзэн Чена из Китайского Тайбея.

    Ранее сообщалось, теннисист из Казахстана вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Италии.



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