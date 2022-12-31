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Тимофей Скатов принес первую победу Казахстану на турнире в Австралии

31 Декабря 2022, 20:30
Тимофей Скатов принес первую победу Казахстану на турнире в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов принес первую победу сборной Казахстана на дебютном командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Во второй игре против команды Польши уроженец города Петропавловска, занимающий в мировом рейтинге 142-е место, обыграл Даниэля Михальского (260 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

В первой игре Юлия Путинцева (51 WTA) уступила лидеру женского мирового рейтинга Иге Швентек – 1:6, 3:6. Таким образом, счет в противостоянии между командами Казахстана и Польши стал равным – 1:1.
Завтра 1 января на корт выйдут Александр Бублик против Хуберта Гуркача (10 АТР), Жибек Куламбаевой будет оппонировать Магда Линетт (48 WTA) и в заключительной игре групповой стадии Александр Бублик вместе с Жибек Куламбаевой сразятся против Иги Швентек/Хуберта Гуркача.

Ранее сборная Казахстана играла со сборной Швейцарии и проиграла все пять матчей.

Фото: sports.kz.


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