Тимофей Скатов остановился в шаге от второго титула «Челленджер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов уступил в финале турнира серии «Челленджер» в Консепсьоне (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В решающем матче казахстанец сражался с 69-й ракеткой мира, аргентинцем Федерико Корией - 4:6, 3:6.

За финал на турнире Тимофей получит 60 рейтинговых очков и 10 380 долларов США призовых, а также в обновленном рейтинге АТР поднимется на самое высокое место в карьере - 129-е.

Фото: ktf.kz