Тимофей Скатов остановился в шаге от второго титула «Челленджер»
30 Января 2023, 18:31
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов уступил в финале турнира серии «Челленджер» в Консепсьоне (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В решающем матче казахстанец сражался с 69-й ракеткой мира, аргентинцем Федерико Корией - 4:6, 3:6.
За финал на турнире Тимофей получит 60 рейтинговых очков и 10 380 долларов США призовых, а также в обновленном рейтинге АТР поднимется на самое высокое место в карьере - 129-е.
Фото: ktf.kz
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