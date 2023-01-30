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Тимофей Скатов остановился в шаге от второго титула «Челленджер»

30 Января 2023, 18:31
Тимофей Скатов остановился в шаге от второго титула «Челленджер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов уступил в финале турнира серии «Челленджер» в Консепсьоне (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В решающем матче казахстанец сражался с 69-й ракеткой мира, аргентинцем Федерико Корией - 4:6, 3:6.
За финал на турнире Тимофей получит 60 рейтинговых очков и 10 380 долларов США призовых, а также в обновленном рейтинге АТР поднимется на самое высокое место в карьере - 129-е.


Фото: ktf.kz

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