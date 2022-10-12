Тимофей Скатов официально стал второй ракеткой Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря победе на турнире серии «Челленджер» в Парме (Италия) 21-летний Тимофей Скатов взлетел в обновлённом мировом рейтинге АТР на 152-ю позицию и официально стал второй ракеткой Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Для казахстанца это второй финал «Челленджера» в карьере. В июне 2021 года Тимофей Скатов не смог победить в решающем матче турнира ATP Challenger Tour, который проходил в Алматы.

Фото: ktf.kz











