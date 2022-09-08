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    22:12, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов одержал победу на турнире в Севилье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов сыграл во втором круге турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в испанской Севилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче 1/8 финала против местного теннисиста Хавьер Косано Барранко (408-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 3:2. По ходу второго сета Барранко отказался от продолжения встречи. Матч продлился один час и 24 минуты.

    Во время встречи казахстанский теннисист не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл девять очков и три гейма подряд.

    На данный момент Тимофей располагается на 250-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.


    Фото: ktf.kz




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