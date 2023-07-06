Тимофей Скатов обыграл теннисиста из Украины на турнире в Германии

КАРЛСРУЭ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) провел матч второго круга на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в немецком Карлсруэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с украинским теннисистом Виталием Сачко (190-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:6 (10:8), 7:6 (9:7). Матч продлился три часа и 39 минут.

Во время игры Тимофей исполнил две подачи навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и тригейма подряд.

22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге вслед за Александром Бубликом (26-я позиция АТР).