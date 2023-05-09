Тимофей Скатов не смог выйти в финал квалификации в Риме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (135-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 0:6, 6:2, 5:7. Матч продлился два часа и 16 минут.

Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок, а также выиграл семь очков и четыре гейма подряд.

22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (49-я позиция АТР).