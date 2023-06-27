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Тимофей Скатов не смог пробиться во второй круг квалификации «Уимблдона»

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 19:17
Тимофей Скатов не смог пробиться во второй круг квалификации «Уимблдона» Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (138 АТР) не смог пробиться во второй круг квалификации «Уимблдона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

На старте Тимофей встретился с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом (187 АТР). Матч выдался напряженным. Первый сет взял казахстанец, во втором сильнее оказался соперник. Третья партия получился самым драматичной, где победу вырвал Коппеянс. Общий счет противостояния - 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (13:11) в пользу представителя Бельгии. В третьем сете Тимофей вел со счетом 4:2 и подавал, но не смог удержать свое преимущество.


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