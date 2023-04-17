Тимофей Скатов не смог пробиться в основную сетку турнира в Барселоне

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (141-е место в рейтинге ATP) проиграл в финале квалификации турнира в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Скатов боролся за выход в основную сетку с итальянцем Маттео Арнальди (102-е место), но уступил ему в двух сетах — 6:7, 5:7.

Таким образом, казахстанец не смог пробиться в основную сетку турнира.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2 872 435 евро. Победитель заработает 477 795 евро и получит 300 рейтинговых очков. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас (2-е место в рейтинге ATP).





