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    04:18, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов не смог пробиться в основную сетку турнира в Барселоне

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    Фото: Sports.kz
    БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (141-е место в рейтинге ATP) проиграл в финале квалификации турнира в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Скатов боролся за выход в основную сетку с итальянцем Маттео Арнальди (102-е место), но уступил ему в двух сетах — 6:7, 5:7.

    Таким образом, казахстанец не смог пробиться в основную сетку турнира.

    Призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2 872 435 евро. Победитель заработает 477 795 евро и получит 300 рейтинговых очков. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас (2-е место в рейтинге ATP).



    Теги:
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