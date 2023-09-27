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    20:15, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тыква-гигант весом в 60 кг установила мировой рекорд на американской ярмарке

    Тыква-гигант весом в 60 кг установила мировой рекорд на американской ярмарке
    Фото:Facebook State Fair of Virginia

    Тыква-гигант весом почти 60 килограмм побила мировой рекорд на взвешивании овощей на ярмарке штата Вирджиния в выходные. Вырастил тыкву Джейсон Лорис родом из Эмисвилля. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA TODAY.

    Новый мировой рекорд был установлен сегодня на ярмарке штата Вирджиния во время взвешивания гигантских овощей, — говорится в сообщении на Facebook, сделанном ярмаркой штата Вирджиния.


    На ярмарке было еще несколько победителей, особенно в категориях фруктов и овощей, таких как арбуз, тыква, тыква, длинная тыква и помидоры.

    Хэнк Хьюстон из Спотсильвании и Пол Джарош из Калпепера установили рекорды  ярмарки за самые длинные виды тыкв.

    Теги:
    Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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