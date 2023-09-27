Тыква-гигант весом в 60 кг установила мировой рекорд на американской ярмарке

Тыква-гигант весом почти 60 килограмм побила мировой рекорд на взвешивании овощей на ярмарке штата Вирджиния в выходные. Вырастил тыкву Джейсон Лорис родом из Эмисвилля. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA TODAY.

Новый мировой рекорд был установлен сегодня на ярмарке штата Вирджиния во время взвешивания гигантских овощей, — говорится в сообщении на Facebook, сделанном ярмаркой штата Вирджиния.



На ярмарке было еще несколько победителей, особенно в категориях фруктов и овощей, таких как арбуз, тыква, тыква, длинная тыква и помидоры.

Хэнк Хьюстон из Спотсильвании и Пол Джарош из Калпепера установили рекорды ярмарки за самые длинные виды тыкв.