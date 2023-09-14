Тиктокеры в Астане устроили ночной стрим, закрывшись в гипермаркете

13 сентября в ходе мониторинга социальной сети TikTok, выявлен видеоконтент, где четверо молодых парней, находясь в гипермаркете «Анвар», дождались его закрытия и затем устроили ночной стрим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На кадрах видно, как молодые люди прячутся за полками, а затем, оставшись одни, бегают по залу с тележками, берут продукты, едят и пьют.

«Оставаясь внутри, они совершили действия, не соответствующие культуре поведения. Правонарушители задержаны сотрудниками ГБР частной охранной фирмы, которые в дальнейшем переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРКоАП и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом», - говорится в сообщении полиции.