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    22:46, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тиктокеры в Астане устроили ночной стрим, закрывшись в гипермаркете

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    13 сентября в ходе мониторинга социальной сети TikTok, выявлен видеоконтент, где четверо молодых парней, находясь в гипермаркете «Анвар», дождались его закрытия и затем устроили ночной стрим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На кадрах видно, как молодые люди прячутся за полками, а затем, оставшись одни, бегают по залу с тележками, берут продукты, едят и пьют.

    «Оставаясь внутри, они совершили действия, не соответствующие культуре поведения. Правонарушители задержаны сотрудниками ГБР частной охранной фирмы, которые в дальнейшем переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРКоАП и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом», - говорится в сообщении полиции.

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