Тиктокеров и блогеров привлекут к профилактике бытового насилия в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разрабатывают ряд предложений по профилактике семейно-бытового насилия. В ведомстве предлагают сделать акцент на создании коротких, содержательных роликов, где будут раскрыты различные ситуации в семье и пути их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас молодежь активно впитывает в себя стереотипы поведения из Instagram и YouTube. Наше общество остро нуждается в повышении эффективности работы институтов СМИ. Можно привлечь медийных фигур, активистов, тиктокеров, блогеров для создания модных направлений. Можно сделать акцент на производстве коротких, содержательных и приковывающих к себе внимание роликов о различных ситуациях в семье и путей их решения», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров на форуме, посвященном проблемам профилактики бытового насилия.

Спикер отметил, что полицией принимается целый комплекс мер профилактики от профилактических до привлечения к уголовной ответственности.

«Однако, как показывает статистика, ситуация коренным образом не меняется. В свою очередь применение силовых мер профилактики служит причиной роста разводов, увеличения тюремного населения, а также социального негодования. Для эффективной борьбы с бытовым насилием необходимо выстроить комплексный подход с подключением различных социальных служб, учреждений по защите детей, медицинских работников, неправительственных организаций и других субъектов профилактики. Международный опыт свидетельствует, что необходимо проведение реабилитационной и психокоррекционной работы. При этом, коррекцию необходимо проводить не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями. Соответственно, следует акцентировать внимание на подготовку соответствующих специалистов и пошаговую регламентации психокоррекционных курсов», - добавил Ренат Зулхаиров.