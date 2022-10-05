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    18:13, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    TikTok запускает конкурс для учителей при поддержке Минпросвещения РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан запускают конкурс #УчителяКазахстана. В рамках конкурса преподавателей со всех уголков страны приглашают опубликовать на платформе креативные и познавательные видеоролики о своем предмете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Казахстанское сообщество авторов TikTok объединяет множество авторов познавательного контента, и особенно популярна платформа становится среди учителей и преподавателей, которые получают возможность искренне заинтересовать аудиторию в своем предмете через простой формат видеороликов.

    Инициатива TikTok #УчителяКазахстана позволит преподавателям открыть для себя новые способы коммуникации и в понятном каждому видеоформате поделиться знаниями по своему предмету. Официальными амбассадорами проекта станут учителя, которые уже получили признание в TikTok: химик Улан Усенов @wannabeteacher , математик Данияр Сенгирбай @aks.dani и целая группа учителей @jump2mars .

    Для преподавателей, только начинающих свой путь в TikTok, будет проведен специальный обучающий вебинар, который поможет им узнать про все возможности TikTok и научиться создавать яркие видеоролики, привлекающие внимание сообщества.

    К участию в конкурсе приглашаются все школьные учителя, ведущие или готовые завести аккаунт в TikTok. В течение конкурса, с 6 октября по 1 декабря, педагогам будет необходимо выкладывать познавательные видеоролики по тематике своего предмета. Важно, чтобы ролики длились не менее 30 секунд, а при их публикации использовался хештег конкурса #учителяказахстана.

    «В нашей стране много педагогов, которые применяют соцсети и видеоплатформы для продвижения своих предметных уроков, образования и науки. Благодаря этому в онлайн-формате новые знания получают пользователи из самых разных уголков страны. Отрадно, что представители ведущей платформы TikTok ценят начинания наших педагогов и организовывают конкурсы для казахстанских учителей. Это станет дополнительным стимулом для совместного продвижения образовательного контента на площадке TikTok», - отметила пресс-секретарь Министерства просвещения Молдир Абдуалиева.

    Члены жюри, в состав которого войдут амбассадоры проекта, представители платформы TikTok и Минпросвещения, будут оценивать участников в трех номинациях:

    Самый креативный учитель. Награду получит автор, сумевший кратко, понятно и креативно объяснить определенную тему. Номинацию представит один из самых креативных учителей на платформе Улан Усенов @wannabeteacher - преподаватель химии и поклонник аниме, который точно знает, как заинтересовать учеников своим предметом.

    Учитель-открытие. Победа достанется педагогу, новый аккаунт которого наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса. Амбассадором номинации станет молодой учитель математики Данияр Сенгирбай @aks.dani.

    Лучший видеоролик. Победителем станет учитель, видео с хэштегом которого за время конкурса получит больше всего просмотров. Номинацию представит проект @jump2mars, который одни из первых начал популяризировать познавательный контент в TikTok в Казахстане, и чьи ролики набирают сотни тысяч лайков.

    Победители конкурса получат смартфоны iPhone 13 Pro Max, а также приглашение в Программу развития талантов, которая поможет им продолжать развиваться как авторам контента в TikTok.


    Фото: tiktok.com


    Теги:
    Общество Минпросвещения РК Другие государственные органы Образование Астана для mail.ru
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