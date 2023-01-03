TikTok вывел свою работу в Казахстане на новый уровень

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальная платформа TikTok подвела итоги года. Ранее сообщалось о намерении компании открыть свое представительство в Казахстане. Каких результатов удалось добиться платформе, какие возможности она дает казахстанцам - об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии Анастасия Панина.

«TikTok доступен в Казахстане уже несколько лет. Что касается 2022 года, он был весьма насыщенным: мы сделали заметные шаги в плане развития нашего локального сообщества, запустили много ярких и масштабных инициатив с местными партнерами, помогли большому количеству местных компаний добиться впечатляющих результатов в росте бизнеса, и, хочется надеяться, внесли серьезный вклад в развитие креативной экономики в стране. В Казахстане много талантливых людей, поэтому мы видим здесь хорошие перспективы для нашей платформы. Хочу отметить, что TikTok объединяет огромное глобальное сообщество, и многие казахстанские авторы выходят за пределы своей страны, делясь историей, культурой, традициями Казахстана с миллионами людей по всему миру», - отметила Анастасия Панина.

По ее словам, в 2022 году TikTok вывел свою работу в Казахстане на качественно новый уровень, зарегистрировав локальное юридическое лицо, компания также планирует продолжать активно вкладывать в развитие своего присутствия в стране.

Анастасия Панина считает, что это позволит локализовать рабочие процессы и команды, сделает еще ближе к местному сообществу, к авторам, партнерам и клиентам.

«В 2022 году мы продолжали активно работать над тем, чтобы контент платформы в Казахстане был максимально разнообразным, чтобы каждый автор или зритель мог найти интересную для себя нишу. Мы изучали то, что интересно казахстанскому сообществу TikTok, те проекты, в которые пользователи вовлекаются с особым энтузиазмом и старались поддерживать эти тематики.

Так, мы увидели растущий интерес к полезному контенту. Нас это особенно радует, поскольку совпадает с собственной стратегией компании. Пользователи активно смотрят лайфхаки для решения математических уравнений, интересные подсказки тем, кто изучает английский, или, например, обучающие ролики по технике нанесения макияжа. Для того чтобы стимулировать познавательный контент на платформе, мы запустили целый ряд инициатив, в том числе при поддержке Министерства просвещения РК. Так, весной стартовал проект #УчисьвТикТокКазахстан, в рамках которого мы предложили пользователям со всей страны обмениваться знаниями и лайфхаками по самым разным темам - от моды и спорта до изучения языков и решения задач по математике. Контент под этим хэштегом собрал более 100 миллионов просмотров видеороликов. После такого успеха, в День учителя мы запустили конкурс #УчителяКазахстана, чтобы вдохновить талантливых учителей Казахстана делиться знаниями в формате коротких видеороликов. Видеоролики учителей посмотрели уже более 190 миллионов раз, а авторы лучших роликов получили ценные призы из рук министра просвещения», - подчеркнула генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии.

Креаторы получили возможность примерить на себя новые творческие роли, например, попробовать себя в качестве актеров, режиссеров и сценаристов в проекте «ТикТок Киноакадемия», амбассадором которого стал Тимур Бекмамбетов и другие знаменитые деятели казахстанского кино.

«Нам также кажется важным рассказывать о природных красотах и культурной уникальности Казахстана - что мы и сделали в рамках кампании #TravelKazakhstan. Вместе с KazakhTourism мы пригласили пользователей делиться своими любимыми местами и рекомендациями для отдыха и путешествий в родной стране. Живописный контент проекта о лучших туристических направлениях Казахстана посмотрели более 20 миллионов раз - как внутри страны, так и за ее пределами. Ну и, конечно, мы стремились помочь нашим казахстанским пользователям сделать себя и мир вокруг чуточку лучше. Инициативой #МенЧемпионмын вместе с Министерством культуры и спорта РК мы мотивировали казахстанцев заниматься спортом, а также объединились с ЮНИСЕФ, чтобы в рамках проекта «Марафон добра» рассказать о том, что такое благотворительность, как и зачем стоит попробовать себя в волонтерской деятельности, и привлекали внимание к вопросам важности психического здоровья благодаря кампании «Ментальное благополучие прежде всего», - пояснила Анастасия Панина.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. Социальной платформой ведется работа над новыми амбициозными проектами, которые расширят пространство для творчества и реализации потенциала пользователей в Казахстане.

«Миссия TikTok - вдохновлять на творчество и приносить радость. Для пользователей, которые приходят на платформу, TikTok становится солнечным уголком интернета, где можно зарядиться позитивом, узнать что-то новое для себя и просто поднять себе настроение. Здесь каждый может найти интересные видеоролики, вне зависимости от увлечений, интересов, образа жизни или принадлежности к тому или иному поколению. Философию TikTok можно охарактеризовать тремя словами: мост, холст и окно. TikTok как мост объединяет самых разных людей с помощью формата коротких видео. Платформа также служит окном в яркий, многогранный мир, полный удивительных вещей и новых знаний. Кроме того, для многих он становится «холстом» - площадкой, благодаря которой авторы контента могут в безопасной и инклюзивной среде делиться своим творчеством и талантами, самовыражаться, заявлять о себе на миллиардную международную аудиторию, находить собственный голос на платформе и даже становиться настоящими звездами в своей категории», - отметила спикер.

Анастасия Панина в качестве примера поделилась вдохновляющими историями казахстанцев, которые достигли определенных результатов на этой платформе.

«Например, Асет Мурзабаев смог стать популярным в TikTok благодаря своей любви к путешествиям и тому, как увлекательно он рассказывает как об интересных местах разных стран, так и о красотах Казахстана, продвигая внутренний туризм - к рекомендациям Асета прислушиваются уже более 600 тысяч подписчиков. Талант Аиды Спановой сделал ее звездой в категории моды: Аида снимает видео-рекомендации стильных образов под любой повод, дает советы по визуальной коррекции фигуры через одежду, помогает грамотно составлять гардероб - и уже завоевала любовь более 570 тысяч подписчиков», - отметила она.

Казахстанские авторы контента находят путь к сердцам не только пользователей в родной стране, но и за рубежом. Например, юный музыкант из Караганды, домбрист Адильхан Саят довольно успешно популяризует в TikTok этот народный инструмент: играет как народные произведения, так и мелодии современных казахских композиторов и даже популярные саундтреки из зарубежного кино. Подписчики оставляют множество положительных комментариев, а иностранные зрители благодаря Адильхану открывают для себя казахскую культуру.

По ее словам, для бизнеса платформа также дает массу возможностей для развития. Бренды стали неотъемлемой частью сообщества TikTok - от международных корпораций до локальных компаний, от электронной коммерции до FMCG, от бьюти-сегмента и модных домов до разработчиков видеоигр.

«Креативная атмосфера сообщества TikTok в сочетании с инновационными и эффективными инструментами позволяют продвигаться и достигать своих целей бизнесам из любой индустрии, при этом делая это органично, интересно и творчески. Создать свой аккаунт по силам любому бизнесу, вне зависимости от объема ресурсов. Если вкладываться в создание контента с душой, встраиваться и стремиться задавать собственные тренды, можно завоевать любовь тысяч и даже миллионов пользователей», - сказала генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии.

Анастасия Панина отметила, что в TikTok успешно запускают свои кампании представители таких индустрий как ИТ, FinTech, онлайн-ритейл и других.

По ее словам, благодаря TikTok бренды по всему миру пересматривают свой подход к маркетингу.