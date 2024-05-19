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    18:00, 18 Май 2024 | GMT +6

    TikTok стал самым дорогим брендом Китая

    TikTok
    Фото: pexels.com

    TikTok/Douyin стал самым ценным брендом Китая в списке ТОП-500. Об этом говорится в новом отчете Brand Finance, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    TikTok обогнал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающий второе место, стоимость его бренда выросла на 3 % до $71,8 млрд, а WeChat стал самым сильным брендом среди китайских брендов.

    В секторе ресторанов в Китае Haidilao стал самым сильным ресторанным брендом, получив знак AAA+, за ним следует Luckin Coffee.

    Особое место в рейтинге заняла компания BYD, стоимость ее бренда выросла на 20 % до $12,1 млрд. Кроме того, в конце 2023 года компания обошла Tesla как ведущего мирового продавца электромобилей на тот период, в то время как стоимость бренда Tesla снизилась на 12 % до $58,3 млрд. Ключевой составляющей экспансии BYD является жесткая внутренняя конкуренция на китайском рынке, которая привела к массовому совершенствованию технологий и изменению репутации качества продукции, говорится в документе.

    Теги:
    Соцсети Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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