TikTok стал самым дорогим брендом Китая

TikTok/Douyin стал самым ценным брендом Китая в списке ТОП-500. Об этом говорится в новом отчете Brand Finance, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

TikTok обогнал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающий второе место, стоимость его бренда выросла на 3 % до $71,8 млрд, а WeChat стал самым сильным брендом среди китайских брендов.

В секторе ресторанов в Китае Haidilao стал самым сильным ресторанным брендом, получив знак AAA+, за ним следует Luckin Coffee.

Особое место в рейтинге заняла компания BYD, стоимость ее бренда выросла на 20 % до $12,1 млрд. Кроме того, в конце 2023 года компания обошла Tesla как ведущего мирового продавца электромобилей на тот период, в то время как стоимость бренда Tesla снизилась на 12 % до $58,3 млрд. Ключевой составляющей экспансии BYD является жесткая внутренняя конкуренция на китайском рынке, которая привела к массовому совершенствованию технологий и изменению репутации качества продукции, говорится в документе.