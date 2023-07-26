TikTok представил формат текстовых публикаций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - TikTok стремится предоставлять креаторам и сообществу платформы широкий набор инновационных и вдохновляющих на творчество инструментов, передает МИА «Казинформ».

На этой неделе платформа запустила в Казахстане и по всему миру текстовые публикации – новый формат в TikTok, который расширит границы самовыражения пользователей. Текстовые публикации – это дополнительная возможность для обмена идеями с единомышленниками и креатива, который сообщество TikTok уже активно проявляет как в своих видео, так и в подписях к роликам и в комментариях.

Новый формат для творчества

Креаторам TikTok доступен большой выбор форматов для создания контента: от коротких видеороликов до фото, от прямых эфиров до «историй» – а также такие функции, как «Дуэт», «Сшивание» и другие. Теперь, благодаря текстовым публикациям, пользователи могут делиться в TikTok своими мыслями, рассказами, стихами и другим текстовым контентом.

Создавать текстовый контент стало еще проще

Теперь при открытии камеры в приложении пользователю доступны на выбор три опции: создание видео, фото и текста. При выборе опции «текст» пользователь будет перенаправлен на страницу создания текстовой публикации. Перед размещением публикации пользователь может сделать ее динамичной и интерактивной: например, добавить к тексту звук, геолокацию, включить комментарии или функцию «Дуэт».