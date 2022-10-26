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    13:37, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    TikTok переведут на казахский язык

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Соцсеть TikTok откроет офисы в Астане и Алматы. Об этом сообщила директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аудитория в Казахстане творческая и люди пользуются платформой, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы, как платформа, хотим быть ближе к нашему сообществу, поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане. И мы будем рады выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, с государством, делая контент платформы максимально интересным и полезным», - сказала Анастасия Панина в кулуарах медиафорума панельной сессии Astana Media Week, при этом подтвердив, что приложение переведут на казахский язык.

    Она привела примеры креативного использования TikTok в образовательных целях.

    «У нас есть программа по развитию креаторов, в рамках которой мы смотрим, какие авторы интересны аудитории, и предоставляем им возможность ознакомиться со всеми инструментами платформы. Мы делаем образовательные программы для того, чтобы они могли вывести на новый уровень. Например, учитель химии Улан Усенов делает видеоролики, в которых рассказывает о химии, невероятно интересно проводит эксперименты, накладывает музыку. И это по-настоящему вдохновляюще для многих учителей», - подчеркнула спикер.

    «TikTok невероятно популярен в Казахстане. Во многом благодаря тому, что аудитория очень творческая», - добавила Анастасия Панина.


    Теги:
    Общество Соцсети СМИ Астана для mail.ru
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