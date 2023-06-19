ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - TikTok в партнерстве с ЮНИСЕФ запускает кампанию #ЦифровоеБлагополучие, посвященную теме баланса между онлайн- и офлайн-жизнью. Специально для сообщества TikTok эксперты в области психологии и онлайн-безопасности сняли познавательные видеоролики с рекомендациями для пользователей, передает МИА «Казинформ».

Также TikTok запустил в Казахстане специальные видеоролики, призванные помочь сообществу контролировать время, проведенное в приложении. В них участники группы Ninety One и музыкант Baur Karbon напоминают пользователям сделать паузу и отдохнуть от интернета. Видеоролики увидят пользователи, которые провели в TikTok больше часа.

Проект проходит в рамках образовательной онлайн-инициативы TikTok «Академия безопасности», направленной на повышение цифровой грамотности пользователей в Казахстане.

В современном мире многие аспекты повседневной жизни людей - от работы и учебы до творчества и общения - связаны с онлайн-пространством. Поэтому пользователям важно понимать необходимость баланса реальной и цифровой жизни и контроля за собственным опытом в интернете.

TikTok заботится о ментальном и физическом здоровье своего сообщества и стремится информировать пользователей о доступных способах поддерживать их цифровое благополучие. Проект призван рассказать сообществу TikTok в Казахстане, что такое цифровое благополучие, как развивать цифровую гигиену и какие инструменты TikTok в этом могут помочь.

Специально для проекта ведущие эксперты по психологии и онлайн-безопасности подготовили познавательные видеоролики с практическими советами о том, какие привычки помогут поддерживать свое цифровое благополучие и как родителям помочь подростку соблюдать баланс между интернетом и оффлайн-жизнью.

Кроме того, TikTok вместе с казахстанскими знаменитостями подготовил специальные видеоролики, призванные помочь пользователям контролировать время, проведенное в приложении. Участники группы Ninety One (@ninetyone_official) и Baur Karbon (@karbon.baur) предложат пользователям сделать перерыв в использовании TikTok, если те проведут в приложении более 80 минут днем и более 60 минут ночью.

На странице проекта в приложении можно ознакомиться с эффективными инструментами TikTok для управления экранным временем, а также для ограничения контента, который потенциально может принести пользователям негативные эмоции. Популярные авторы наглядно продемонстрировали, как работают функции цифрового благополучия TikTok в своих видеороликах - проект поддержали путешественники @2travelerslife, музыкант @akimrah, домбрист @bekarti, обозреватель гаджетов @saparalysherim и участники проекта BIP House.

Основные инструменты для поддержания цифрового благополучия в TikTok включают в себя:

· Функции ограничения контента для ленты рекомендаций: «Безопасный режим», который позволяет ограничить себя от потенциально неприемлемого контента и «Фильтр видео по ключевым словам», который помогает определить, какие видео вы не хотите видеть у себя ленте рекомендаций.

· Функции мониторинга и управления экранным временем: позволяют задавать дневной лимит экранного времени в TikTok, запланировать перерывы в работе с приложением, настроить напоминания о сне и регулировать интенсивность использования TikTok в ночное время, а также регулярно отслеживать, сколько времени вы проводите в приложении.

· Управление и отключение push-уведомлений о новых активностях в приложении.

· Семейные настройки, позволяющие родителям самостоятельно убедиться, что их подростки в безопасности на платформе, привязать свой аккаунт TikTok к аккаунту несовершеннолетнего пользователя и задавать соответствующие ограничения в аккаунте своего ребенка. Эксперты ЮНИСЕФ рекомендуют родителям выстраивать с подростками доверительные отношения и открыто обсуждать, почему они используют те или иные функции безопасности приложения.