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TikTok и Министерство культуры и спорта РК запускают книжный челлендж

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 18:00
TikTok и Министерство культуры и спорта РК запускают книжный челлендж

АСТАНА. КАЗИНФОРСМ - В преддверии 23 апреля, Всемирного дня книги, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #кiтапток, призванный стимулировать казахстанцев читать, делиться своими книжными рекомендациями и открывать для себя новую литературу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу сервиса TikTok.

Инициатива вдохновлена успехом глобального феномена #BookTok.

#кiтапток проходит при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и сети магазинов Меломан/MARWIN в Казахстане. Также инициативу поддерживают библиотеки и популярные креаторы TikTok.

#BookTok стал настоящим культурным феноменом, объединив любителей книг по всему миру: ролики под этим хэштегом в TikTok набрали уже более 123 миллиардов просмотров. В роликах пользователи из разных стран делятся своими рекомендациями и впечатлениями о прочитанных книгах. #BookTok уже оказывает влияние на книжную индустрию: он дает возможность писателям обрести популярность, а книгам — попасть в списки бестселлеров. Люди все чаще выбирают книги на основе отзывов в TikTok: так, видеоролики по хештегу #книжныерекомендации уже собрали более 2х миллиардов просмотров.

С целью поддержать глобальный тренд на чтение в Казахстане, TikTok вместе с Министерством культуры и спорта РК запустили на платформе кампанию #кiтапток.

В литературном проекте уже принимают участие библиотеки Казахстана: Национальная академическая библиотека РК @trend_kitapkhana, Павлодарская областная универсальная научная библиотека имени С. Торайгырова @pavlodarlibrary и Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В. Гоголя @kalib.kz — а также популярные креаторы TikTok: автор контента о книгах Аида @booklibra, авторы семейного контента Юлия и Лия @pak_lafamilia и Вова @vovaklevo, авторы познавательных видеороликов Митя @mbainazarov, Нуркожа @derekkoz.kz, Анжелика @easyy_art, Диас @karievdiass, учитель математики Данияр @aks.dani и многие другие.

В рамках инициативы казахстанцев приглашают снимать и размещать видеоролики по хэштегу #кiтапток на тему литературы и чтения: рекомендации книг, книжные обзоры, распаковки, отрывки из любимых произведений, личные истории, связанные с чтением и литературой, и даже ролики о том, как самому смастерить книжную полку или обуcтроить пространство для книг.

Авторы трех самых креативных видеороликов получат ценные призы от партнера инициативы — сети магазинов Меломан/MARWIN в Казахстане.

На главной странице проекта пользователи также могут голосовать за любимую литературу: современная проза, классическая литература, любовные романы, детективы, фантастика, поэзия, триллеры/остросюжетная литература, деловая литература, научно-популярная литература, а также казахстанская литература. Самые популярные литературные категории станут дополнительными хэштегами кампании #кiтапток, которые сделают навигацию по видеороликам про книги более удобной для пользователей и помогут им быстрее находить интересующий их книжный контент.

Победители книжного а #кiтапток будут объявлены 15 мая.

Ранее Минкультуры и спорта и TikTok подвели итоги онлайн-фестиваля в честь праздника Наурыз.


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