Тик-так: Макрон разозлил французов баснословно дорогими часами

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике после того, как снял часы во время интервью о пенсионной реформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на FranceInfo.

Вот уже несколько недель Францию сотрясают массовые протесты и забастовки из-за решения президента повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Представители Елисейского дворца заявили, что президент снял часы, потому что они «клацали об стол» во время интервью на прошлой неделе. В какой-то момент Макрон опустил руки под стол, а когда поднял их в следующий раз, часов на руке уже не было.

Критики президента Франции утверждают, что часы показывают не только время, но и насколько он оторван от общества – все дело в их цене.

После интервью некоторые интернет-пользователи утверждали, что стоимость такой модели и марки часов якобы фирмы F.P.Journe может доходить до 80 000 евро (86 000 долларов США), но Елисейский дворец поспешил заверить, что эта информация не соответствует действительности.

На самом деле, по их данным, глава Французской Республики носит часы французской марки Bell&Ross, модель BRV 1-92, с синим циферблатом и черным ремешком, и стоит она 2 400 евро. Это тоже дорогие часы, но, по крайней мере, это в 40 раз дешевле, чем цена, циркулирующая в социальных сетях.

Команда Макрона настаивает на том, что президент снял часы без какой-либо задней мысли. Но этот жест лишь привлек внимание его критиков. Макрон частенько подвергается критике со стороны своих политических соперников за поддержку богатых, пишет BBC News.

Например, в феврале он подвергся нападкам за то, что вручил Джеффу Безосу, одному из самых богатых людей мира, высшую награду страны, в то время как народу Франции приходится выходить на улицы и бороться за свое будущее.

Макрон утверждает, что изменения пенсионного возраста являются «необходимостью» для предотвращения дефицита пенсионного бюджета.

На прошлой неделе правительство Франции решило использовать особое конституционное право, чтобы провести реформу без голосования, после того как осознало, что Национальная ассамблея не пропустит ее. Этот шаг привел к двум вотумам недоверия, которые правительство Макрона пережило.

Возникшая полемика возобновила беспорядки по всей стране, которые начались еще в январе, когда были обнародованы планы правительства провести пенсионную реформу.

Наряду с протестами прошли массовые забастовки, в которых приняли участие транспортники, учителя, сборщики мусора и рабочие нефтеперерабатывающих заводов.