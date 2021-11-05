Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты по керлингу пройдут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 13 ноября 2021 года в городе Алматы состоятся Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты по керлингу среди мужчин и женщин в ледовом дворце «Almaty Arena» и на базе Казахстанской федерации керлинга, напольного керлинга и петанка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.
Чемпионат возвращается спустя два года – последний раз он проводился в 2019 году в китайском Шэньчжэне – так как чемпионат 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19.
Соревнования являются квалификационными для участия в чемпионате мира 2022 года в Лас-Вегасе, США. Победитель среди мужских команд получит путевку на чемпионат мира. Обладатели серебряной и бронзовой медалей выйдут на квалификационный турнир 2022 года в Лохья, Финляндия.
В женском турнире команды, завоевавшие золотую и серебряную медали, получат право участвовать в чемпионате мира по керлингу 2022 года в Принс-Джордже, Канада. Команды, занявшие 3 и 4 места, попадут на отборочные соревнования 2022 года.
В Тихоокеанско-Азиатском чемпионате примут участие Китайский Тайбэй, Гонконг, Япония, Казахстан, Южная Корея, Катар и Саудовская Аравия.
Соревнования пройдут по круговой системе. В плей-офф выйдут команды, занявшие 1-4 места. Полуфиналы состоятся в пятницу – 12 ноября (среди женщин – в 14:00, среди мужчин – в 9:00 и 14:00). Игры за бронзовые медали состоятся в субботу – 13 ноября в 9:00. Финалы чемпионатов пройдут в этот же день в 14:00.
Напомним, победителями предыдущих чемпионатов Тихоокеанско-Азиатского региона в 2019 году стали женская команда Китая и мужская сборная Южной Кореи.
Соревнования проводит Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанка при поддержке Международной федерации керлинга.
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