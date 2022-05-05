Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тигран Кеосаян не сможет въезжать в Казахстан – МИД запустил процесс
5 Мая 2022 14:04

Тигран Кеосаян не сможет въезжать в Казахстан – МИД запустил процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан начал процесс присвоения журналисту Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует «внимательно глянуть на Украину».

«Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое», – сообщил Айбек Смадияров корреспонденту МИА «Казинформ».

В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали слова Тиграна Кеосаяна оскорбительными и необъективными.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ
Цены на нефть выросли на 3% в США
Казахстан и УВКБ ООН готовы сотрудничать в оказании помощи беженцам из Афганистана и Украины
Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти за полгода
Люксембург планирует нарастить связи с казахстанскими компаниями
Встал вопрос сохранения уровня зарплат в КТЖ из-за сокращения транзита грузов через РФ
Венгрия не поддерживает часть антироссийских санкций
Объем товарооборота с Венгрией вырос на 23,2%
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив