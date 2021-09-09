Тиберио Грациани: Мир и согласие - основные векторы политического видения Нурсултана Назарбаева

РИМ. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вашему вниманию статью председателя Международного института глобального анализа Тиберио Грациани «Назарбаев и роль Казахстана», опубликованную на портале InsideOver.

Всегда трудно найти общую нить, которая связывает весь политический опыт государственного деятеля, особенно если он разворачивается в период времени, в течение которого имели место политические, экономические, социальные события исторического значения и эпохальные геополитические потрясения.

Таким образом, в политической деятельности государственного деятеля, находящегося долго на своем посту, часто преобладают тактика и прагматизм, настолько, что они затемняют и обесценивают поставленные стратегические цели, искажая их. Как и в других сферах, в политике всегда присутствует возможность процесса, который определяется как гетерогония целей. Кроме того, привычка к власти и она сама часто вызывают у политика своего рода навязчивую идею, стремление к президенциализму, результатом которого является подчинение или даже жертва общему благу, национальным интересам и даже международным отношениям ради собственного эгоизма. В случае с Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым этого не произошло. И не только из-за его психологического характера, дарований, навыков и разнообразного человеческого и политического опыта, которые в то же время укрепляли его роль «слуги общего блага», но также и превыше всего для «глобального видения» международной политики и судьбы Казахстана в этом видении.

Быть civil servant, как сказали бы британцы, или grand commis d’État, как сказали бы французы, - это определение, которое, кажется, лучше других отличает Назарбаева как общественного деятеля. Служение общему благу было фактически императивом, которому Н. Назарбаев хранил верность с чувством ответственности и баланса как в прошлом советском опыте, так и в том, что было начато тридцать лет назад с провозглашением Республики Казахстан. Назарбаев воспользовался своим советским опытом, уловив его положительные стороны и стараясь не повторять его ошибок. Но историческая возможность построить республику и национальное государство Казахстан с нуля после распада Советского Союза, в некотором роде, подчеркнула его особенности как активного государственного деятеля в вопросах мира и достижения международного согласия.

Таким образом, мир и согласие являются двумя основными векторами политического видения Н. Назарбаева.

Есть несколько рациональных причин, над которыми стоит задуматься, чтобы полностью понять, насколько международная инициатива Казахстана, продвигаемая Назарбаевым с момента рождения нового национального государства, на некоторых этапах характеризовалась стремлением к продолжению мирных процессов и гармонии на региональном и международном уровне.

Одна из главных причин - это географическое положение Казахстана. Так как Казахстан находится в центре азиатской части евразийского континентального массива и граничити с двумя гигантами, которыми, несомненно, являются Российская Федерация и Китайская Народная Республика, возникает проблема автономии и соблюдения национальных интересов Казахстана. Это географическое центральное положение также вызывает необходимость найти позицию, которая удовлетворяла бы геополитическому призванию в качестве важного стержня для поддержания региональной стабильности. Тридцать лет спустя мы можем сказать, что цель была достигнута: к счастью для региона, но также и для всего земного шара, стабильность сохраняется до наших дней благодаря политике Президента Казахстана, направленной на мир и международное сотрудничество.

Другая причина, по которой политика и инициативы, направленные на достижение гармонии во внутренней сфере, были одобрены и над которой необходимо задуматься, чтобы понять политический процесс Назарбаева, заключается в том, что Первый Президент новой республики столкнулся с серьезным вызовом, связанным с социальной, этнической и религиозной раздробленностью, которой может подвергнуться вся молодая нация. Казахстан - это многонациональная страна, пронизанная различными культурами и разными религиозными чувствами; в эпоху идеологических идентитаризмов и неонационалистических эгоизмов, или так называемого столкновения цивилизаций - говоря словами американского политолога Сэмюэля П. Хантингтона - только благоразумная политика, направленная на гармонию, могла спасти эту страну от катастрофы, а вместе с ней и стабильность всего центральноазиатского региона.

Однако инициативы Н. Назарбаева относительно мира и согласия не ограничиваются только национальным и/или региональным периметрами. Фактически они отклоняются и внедряются в течение примерно тридцати лет в глобальном контексте. Например, проект АТОМ, продвигаемый на уровне ООН, представляет собой конкретный шаг к мировому ядерному разоружению, точно так же, как инициативы, направленные на создание Евразийского союза, представляют собой шаг не только к региональному сотрудничеству, но и к элементу достижения большей гармонии в экономической и политической сферах во всем мире. Также инициативы, нацеленные на Диалог Цивилизаций, в первую очередь нацелены на обеспечение внутреннего «мира» между различными религиозными конфессиями, которые также расширяются за счет форумов, посвященных наиболее актуальным международным проблемам (Иран, Сирия, Кавказ и так далее), делая Казахстан страной, в которой можно откровенно строить диалог, чтобы найти конкретные решения вне пристрастных идеологических предрассудков.

На сегодняшний день Первый Президент Республики Казахстан оставляет своим преемникам и будущим поколениям политическое наследие, усеянное институтами и практиками, которые, безусловно, будут реализованы и дополнены в связи с меняющимися условиями, которые им поставит история, но которые они не смогут игнорировать.