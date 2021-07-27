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Тхэквондист Руслан Жапаров стартовал с победы на Олимпиаде в Токио
27 Июля 2021 11:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по тхэквондо. Тхэквондист Руслан Жапаров одержал победу в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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В первом круге соревнований ему предстояла встреча с чемпионом мира 2017 представителем Германии Александром Бахманом.
Встреча завершилась со счётом 11:7 в пользу казахстанского спортсмена.
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля.
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