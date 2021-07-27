Тхэквондист Руслан Жапаров стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по тхэквондо. Тхэквондист Руслан Жапаров одержал победу в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В первом круге соревнований ему предстояла встреча с чемпионом мира 2017 представителем Германии Александром Бахманом.

Встреча завершилась со счётом 11:7 в пользу казахстанского спортсмена.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля.

