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Тхэквондист Руслан Жапаров стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

27 Июля 2021 11:17
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Тхэквондист Руслан Жапаров стартовал с победы на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по тхэквондо. Тхэквондист Руслан Жапаров одержал победу в турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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В первом круге соревнований ему предстояла встреча с чемпионом мира 2017 представителем Германии Александром Бахманом.

Встреча завершилась со счётом 11:7 в пользу казахстанского спортсмена.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Боевые искусства  
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