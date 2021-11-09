The Kazakhstan Monitor делится новостями в Instagram на английском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С актуальными и интересным новостями о Казахстане и гражданах страны на английском языке можно ознакомиться на странице The Kazakhstan Monitor в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аккаунт под названием The Kazakhstan Monitor издания QMonitor в социальной сети Instagram был запущен в октябре прошлого года.

С тех пор новости касательно технологии, бизнеса, общества, культуры и спорта на английском языке доступны гражданам. Можно также заметить, что The Kazakhstan Monitor часто освещает достижения казахстанцев за рубежом.

На страницу подписались более 10 тысяч пользователей.

Отметим, что сетевое издание QMonitor работает с 2020 года и зарегистрировано в Комитете информации Министерства информации и общественного развития РК.