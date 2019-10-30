Tetris Challenge: казахстанские спортсмены присоединились к мировому флешмобу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети продолжает набирать популярность флешмоб под названием Tetris Challenge. Спортсмены #teamKZ присоединились к мировому движению и поделились фото со своей экипировкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Tetris Challenge был запущен 1 сентября полицейскими из Цюриха (Швейцария). Позже к нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие экстренные службы из разных стран мира. Сотрудники показывают «внутреннюю часть» своей работы.

Одним из первых спортсменов, которые решили поддержать флешмоб стал олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, который в настоящее время проходит подготовку на сборах в США в рамках специального проекта НОК Казахстана. Кстати, в активе Дмитрия уже две лицензии в Токио-2020.

Также поддержал флешмоб лучник Ильфат Абдуллин, который в составе команды Казахстана по стрельбе из лука в июне завоевал историческую для Казахстана лицензию на Олимпийские игры Токио-2020.





Шпажист Эльмир Алимжанов показал, как выглядит амуниция фехтовальщика. Таеквондистка Жансель Дениз показала, что ей необходимо в спорте вместе с кимоно. Биатлонист Владислав Витенко также продемонстрировал содержание своей спортивной сумки.













Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, «летающий лыжник» Сергей Ткаченко, который готовится к зимнему сезону, тоже присоединился к флешмобу.





Содержимое своей сумки показала член команды Казахстана по пулевой стрельбе Виолетта Старостина.





Завоевавший лицензию для Казахстана на Олимпийские игры в спортивной гимнастике Милад Карими показал, как выглядит его экипировка.



