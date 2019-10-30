+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 18 °С
USD 387.92 EUR 429.70
RUB 6.06 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Tetris Challenge: казахстанские спортсмены присоединились к мировому флешмобу

30 Октября 2019 15:05
Поделиться:
Tetris Challenge: казахстанские спортсмены присоединились к мировому флешмобу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети продолжает набирать популярность флешмоб под названием Tetris Challenge. Спортсмены #teamKZ присоединились к мировому движению и поделились фото со своей экипировкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Новости по теме

Новые спортивные объекты появятся в Таразе
Президент поздравил Ольгу Рыпакову с победой на Всемирных военных играх Стали известны итоги выступления казахстанских боксеров на Всемирных играх Победителей международных спортивных соревнований чествовали в Туркестанской области

Tetris Challenge был запущен 1 сентября полицейскими из Цюриха (Швейцария). Позже к нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие экстренные службы из разных стран мира. Сотрудники показывают «внутреннюю часть» своей работы.

Одним из первых спортсменов, которые решили поддержать флешмоб стал олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, который в настоящее время проходит подготовку на сборах в США в рамках специального проекта НОК Казахстана. Кстати, в активе Дмитрия уже две лицензии в Токио-2020.

Также поддержал флешмоб лучник Ильфат Абдуллин, который в составе команды Казахстана по стрельбе из лука в июне завоевал историческую для Казахстана лицензию на Олимпийские игры Токио-2020.


Шпажист Эльмир Алимжанов показал, как выглядит амуниция фехтовальщика. Таеквондистка Жансель Дениз показала, что ей необходимо в спорте вместе с кимоно. Биатлонист Владислав Витенко также продемонстрировал содержание своей спортивной сумки.




Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, «летающий лыжник» Сергей Ткаченко, который готовится к зимнему сезону, тоже присоединился к флешмобу.


Содержимое своей сумки показала член команды Казахстана по пулевой стрельбе Виолетта Старостина.


Завоевавший лицензию для Казахстана на Олимпийские игры в спортивной гимнастике Милад Карими показал, как выглядит его экипировка.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив