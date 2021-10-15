Тетрадь за 95 тысяч тенге планировали закупить в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Образовательным учреждением одного из районов Акмолинской области был запланирован закуп общих тетрадей на сумму 14 250 000 тенге или 95 тысяч тенге за 1 единицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного ведомства по Акмолинской области.

О результатах мониторинга государственных закупок в целях выявления фактов завышения цен и исключения нецелевого использования бюджетных средств рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель Департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Рахимов.

«Ни для кого не секрет, что сфера госзакупок является благодатной почвой для совершения коррупционных деяний, ежегодно выявляются тысячи нарушений в данной области. В этом контексте, для предупреждения коррупционных рисков Департамент проводит мониторинг госзакупок через портал «Единое окно закупок», по итогам которого в госорганы и организации направляются соответствующие рекомендации», - сказал Арман Рахимов.

С начала года в рамках мониторинга после внесенных Департаментом рекомендаций путем снижения завышенных цен на планируемые к приобретению товары, работы и услуги удалось сэкономить свыше 1 млрд тенге.

К примеру, образовательным учреждением одного из районов Акмолинской области был запланирован закуп общих тетрадей на сумму 14 250 000 тенге или 95 тысяч тенге за 1 единицу, в то время как средняя рыночная цена за 1 тетрадь - 60 тенге. Благодаря своевременному вмешательству Департамента закуп был отменён и бюджетные средства сэкономлены. По информации учреждения, причиной установленной завышенной цены тетрадей стала ошибка при заполнении информации на портале госзакупок администратором программы.

Также, в филиале РГП на ПХВ «Еңбек-Көкшетау» сэкономлено более 3 млн тенге путем снижения стоимости овса (растение семейства злаковых), приобретение которого изначально планировалось на общую сумму 6 млн тенге или 200 тенге за 1 кг, в то время как рыночная цена - 90 тенге.