Тесты на одарённость смогут проходить казахстанские школьники

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С октября этого года по всему Казахстану запускается Служба Qabilet, которая направлена на создание национальной системы диагностики способностей и профессиональной ориентации школьников, а также организацию службы сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодежи для реализации их интеллектуального и личностного потенциала, передает МИА «Казинформ».

Проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева, корпоративным фондом «Академия Елбасы» при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан. Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда уделяет особое внимание выявлению одарённых детей и поддержки молодежи. Под эгидой Елбасы в 2019 году была реализована инициатива «Ел Үміті». Служба Qabilet запускается в рамках данной инициативы.

Как сообщили в Инфорцентре ВКО, в Усть-Каменогорске в ходе брифинга руководитель областного управления образования Сайрангуль Жумадилова подробно рассказала о проекте. По её словам, методика диагностики разработана Академией Елбасы совместно с экспертами в области психологической диагностики.

«Методика предполагает использование лучших мировых практик, основанных на современном понимании одарённости и ключевых компетенций 21 века под названием «4К» – креативность, критическое мышление, коллаборация, коммуникативность», – сообщила спикер.

Выявлять способности будут на базе регионального центра «Дарын» и на онлайн-платформе Qabilet Академии Елбасы. Услуга предоставляется бесплатно и доступна каждому школьнику. Однако сейчас, на первом этапе, участвовать в проекте смогут дети 10 – 11 лет. На следующих этапах будут охвачены школьники подросткового возраста. По итогам тестирования участник получит анализ результатов способностей по ключевым компетенциям. После чего, он может по желанию записаться на профессиональную консультацию специалиста, который поможет корректно разобрать результаты тестирования, даст рекомендации по дальнейшему развитию способностей.

«Тесты по оценке способностей учащихся предназначены для выявления детей, имеющих развитый интеллектуальный, коммуникативный и творческий потенциал, а также высокие академические достижения с целью дальнейшего их образовательного сопровождения и профессиональной ориентации. Рекомендую всем руководителям образовательных учреждений и родителям нашего региона обратить внимание на этот интересный проект, обязательно рассказать о нем своим ученикам и детям. В данное время 10 сотрудников центра «Дарын» прошли обучение на базе Фонда Нурсултана Назарбаева. Они будут вести данный проект в нашем регионе», – отметила Сайрангуль Жумадилова.