11 Июня 2022 22:02

Тесты на коронавирус отменили для въезда в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США с воскресенья больше не будут требовать от авиапассажиров отрицательный тест на COVID-19 перед въездом в страну, так же как в Канаде, Великобритании и многих других странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Власти США заявили, что отменяют тесты из-за огромного прогресса, достигнутого страной в борьбе с вирусом. Кроме того, на отмене настаивала туристическая индустрия, так как необходимость делать тесты перед прилетом пугала путешественников, которые боялись застрять за границей.

Тесты отменяют с воскресенья, 12 июня.

Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрят эту политику через 90 дней. Власти заявили, что без колебаний восстановят тестирование, если в стране обнаружат новые штаммы коронавируса.

В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

Президент США Джо Байден в декабре 2021 года ужесточил правила - отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета, поскольку число заражений выросло из-за варианта «омикрон». Б ольшинство иностранцев, которые хотят въехать в страну, по-прежнему должны быть вакцинированы.

Число заражений в США резко упало с января 2022 года, хотя в последние недели цифры снова начали расти. Смертность остается намного ниже, чем в разгар пандемии.

Ранее сообщалось, что смертность из-за коронавируса в мире опустилась до значения весны 2020 года.