Тестировать на наркотики студентов предложил общественный деятель
Общественный деятель Амиржан Косанов предложил провести тест по проверке на употребление наркотиков среди студентов. Такое предложение он озвучил на заседании Общественной палаты при Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Я не эксперт, но мы знаем о ситуации в стране, особенно трагические события, связанные с наркотиками. У меня 2-3 вопроса. На мой взгляд, наркотики – это проблема не только Казахстана, но и международная проблема. Международные стандарты существуют в законодательстве и на практике. В ООН есть специальный офис по наркотикам. Прошел ли наш проект экспертизу этой организации? Во-вторых, похоже, необходимы радикальные шаги. То есть терапии не хватает. Наркотики приходят в первую очередь к нашей молодежи: школам, институтам, университетам. Как вы относитесь к такому предложению? Теперь как узнать, какова реальная ситуация с употреблением наркотиков в Казахстане. Если бы мы протестировали всех студентов вузов - употребляют они наркотики или нет, то тогда бы мы знали реальную ситуацию с наркотиками в Казахстане, - заявил Амиржан Косанов во время обсуждения законопроекта по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, участвовавший в заседании, выразил поддержку такому предложению.
- Может быть, он прав. Например, с прошлого года мы проводим проверку на наркотики всех сотрудников нашей отрасли. При переходе из одной области в другую, с одной должности на другую или при повышении в должности наши сотрудники должны проходить проверку на наркотики. Что касается истины, то ее можно найти. Предложение хорошее. Мы, МВД, его бы подписали, - заявил он.