Тестировать на наркотики студентов предложил общественный деятель

- Я не эксперт, но мы знаем о ситуации в стране, особенно трагические события, связанные с наркотиками. У меня 2-3 вопроса. На мой взгляд, наркотики – это проблема не только Казахстана, но и международная проблема. Международные стандарты существуют в законодательстве и на практике. В ООН есть специальный офис по наркотикам. Прошел ли наш проект экспертизу этой организации? Во-вторых, похоже, необходимы радикальные шаги. То есть терапии не хватает. Наркотики приходят в первую очередь к нашей молодежи: школам, институтам, университетам. Как вы относитесь к такому предложению? Теперь как узнать, какова реальная ситуация с употреблением наркотиков в Казахстане. Если бы мы протестировали всех студентов вузов - употребляют они наркотики или нет, то тогда бы мы знали реальную ситуацию с наркотиками в Казахстане, - заявил Амиржан Косанов во время обсуждения законопроекта по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.