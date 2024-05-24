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    18:42, 23 Май 2024 | GMT +6

    Тестировать на наркотики студентов предложил общественный деятель

    анализы, лаборатория
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Общественный деятель Амиржан Косанов предложил провести тест по проверке на употребление наркотиков среди студентов. Такое предложение он озвучил на заседании Общественной палаты при Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Я не эксперт, но мы знаем о ситуации в стране, особенно трагические события, связанные с наркотиками. У меня 2-3 вопроса. На мой взгляд, наркотики – это проблема не только Казахстана, но и международная проблема. Международные стандарты существуют в законодательстве и на практике. В ООН есть специальный офис по наркотикам. Прошел ли наш проект экспертизу этой организации? Во-вторых, похоже, необходимы радикальные шаги. То есть терапии не хватает. Наркотики приходят в первую очередь к нашей молодежи: школам, институтам, университетам. Как вы относитесь к такому предложению? Теперь как узнать, какова реальная ситуация с употреблением наркотиков в Казахстане. Если бы мы протестировали всех студентов вузов - употребляют они наркотики или нет, то тогда бы мы знали реальную ситуацию с наркотиками в Казахстане, - заявил Амиржан Косанов во время обсуждения законопроекта по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.

    Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, участвовавший в заседании, выразил поддержку такому предложению.

    - Может быть, он прав. Например, с прошлого года мы проводим проверку на наркотики всех сотрудников нашей отрасли. При переходе из одной области в другую, с одной должности на другую или при повышении в должности наши сотрудники должны проходить проверку на наркотики. Что касается истины, то ее можно найти. Предложение хорошее. Мы, МВД, его бы подписали, - заявил он.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Студенты Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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