Тестирование на коронавирус и опыт лечения: какова ситуация в Казахстане сегодня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан, как и весь мир, уже год живет в ограничительных условиях, связанных с пандемией коронавируса. В настоящее время в Казахстане уже значительно сформировался опыт лечения новой инфекции. Кроме того, любой желающий может сдать различные тесты на выявление COVID-19. Об этом и многом другом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сколько в Казахстане провели тестов на коронавирус за год

По последней информации, предоставленной Министерством здравоохранения РК, задействованными лабораториями с начала пандемии проведено 8 223 612 исследований.

Общая мощность всех задействованных лабораторий составляет 111 013 исследований в сутки (из них мощность лабораторий санитарно-эпидемиологической службы - 25 470, частных - 62 434, медицинских организаций – 22 358, ветеринарных лабораторий - 750.

В министерстве отметили, что тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР за счет бюджетных средств проводится только по показаниям согласно Приложению 33 к Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 67-ПГВР от 25 декабря 2021 года.

В Казахстане продолжают снижать цены на ПЦР-тесты

Министерством в связи со снижением закупочных цен на расходные материалы и средства индивидуальной защиты, а также пересмотром норм времени, в 2020 году снижен размер тарифа услуги на диагностическое исследование по выявлению COVID-19 методом ПЦР-теста в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования (ОСМС) с 11 499,76 тенге до 8 025,15 тенге, снижение тарифа составило 30,2%.

«Оплата услуг поставщикам, независимо от формы собственности, в рамках ГОБМП и в системе ОСМС осуществляется по единым тарифам.

Вместе с тем министерством продолжается работа по снижению тарифов ПЦР-теста в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. В настоящее время разработан проект тарифа и проводится работа по согласованию с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», - отмечают в Минздраве.

Отметим, что в рамках ранее заключенного Агентством по защите и развитию конкуренции с клинико-диагностическими лабораториями Казахстана антимонопольного комплаенса продолжается снижение цен на ПЦР коронавирусной инфекции.

Сообщалось, что 1 марта 2021 года КДЛ «ОЛИМП» снизила цену ПЦР на COVID-19 c 7 тысяч до 6500 тенге. Двумя неделями ранее, с 15 февраля, КДЛ «INVIVO» снизила цену с 9 тысяч до 6500 тенге.

Как сложился опыт лечения КВИ в Казахстане, какие прошлые ошибки учтены

Как и весь мир, Казахстан столкнулся с новой коронавирусной инфекцией впервые. С целью предотвращения и выявления новых случаев инфекции были предприняты и проводятся в настоящее время все возможные противоэпидемические мероприятия согласно имеющемуся мировому опыту и соответствующим рекомендациям, постановлениям, приказам и другим нормативным актам.

За последние дни в среднем в Казахстане ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев коронавирусной инфекции. В марте показатель заболеваемости стал значительно выше. В этой связи возникает вопрос - возможна ли повторная вспышка летом? Отвечая на данный вопрос корреспондента МИА «Казинформ», еще на одном из брифингов главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов отмечал, что принимаемые меры дали свои плоды, и, в целом, ситуацию можно контролировать.

«Те принятые меры, которые были направлены на ограничение и распространение коронавирусной инфекции, дали соответствующие плоды. Поэтому повторение прошлогодней ситуации мы не прогнозируем», - заверял главный санврач страны.

В целом, в лечении КВИ Казахстан опирается на опыт других стран. Протокол диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции не раз претерпевал изменения с учетом тех изменений и достижений, которые были определены также и другими странами, успешно борющимися с КВИ.

Лечение при коронавирусной инфекции разрабатывалось по мере накопления знаний о патогенезе заболевания, и до сих пор проводятся исследования различных препаратов и методов лечения на разных этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный, стационарный), но все они проводятся по определенному алгоритму, который указан в Протоколе диагностики и лечения COVID-19.

«Лечение КВИ в Казахстане проводилось и проводится согласно клиническому протоколу (КП), составленному мультидисциплинарной группой ведущих специалистов министерства, профессорско-преподавательского состава вузов, а также практических врачей здравоохранения, с учетом международного опыта борьбы с данной патологией и рекомендаций ВОЗ. По мере изучения особенностей новой инфекции, как и во всех странах мира, в течение года в клинический протокол вносились дополнительные изменения как в лечении, так и в вопросах диагностики и противоэпидемических мероприятий (10 раз пересмотр, 2 раза вносились дополнения). В процессе работы КП прорецензированы экспертами ВОЗ и получены официальные положительные отзывы», - говорят в Минздраве.

Разработанный стандарт определения случая КВИ, критерии тяжести, классификация инфекции, группы риска пациентов помогают определиться с дальнейшей тактикой ведения пациента: оставить его на амбулаторном уровне или направить в стационар.

На сегодняшний день на территории Республики Казахстан для лечения коронавирусной инфекции действуют три вида клинических протоколов диагностики и лечения в зависимости от категории пациентов:

1. Клинический протокол «Коронавирусная инфекция COVID-19 у взрослых», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года;

2. КП ««Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 октября 2020 года;

3. КП ««Коронавирусная инфекция COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 14 января 2021 года.

Вышеуказанные клинические протоколы находятся в свободном доступе на сайте Республиканского центра развития здравоохранения.

Мир еще в поиске эффективного лекарства от вируса

Существуют немедикаментозное (режим, питание, реабилитация) и медикаментозное лечение (патогенетическая терапия, интенсивная терапия, респираторная поддержка). На всем протяжении лечения КВИ применяются все методы терапии.

«В отношении этиотропной терапии можно сказать, что во всем мире ведется поиск эффективных лекарственных препаратов, обладающих противовирусной активностью в отношении коронавируса SARS COV-2», - отмечается в ответе Минздрава.

Как пациенты лечатся в больницах

Госпитализация больных с КВИ осуществляется в зависимости от тяжести состояния больного по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи или бригадой скорой помощи.

При поступлении больного в медицинскую организацию проводится осмотр больного, оцениваются все риски по тяжести течения заболевания, учитывая его возраст и коморбидный фон (наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, эндокринной системы, нервной системы и другие).

С момента поступления в организацию здравоохранения оформляется медицинская карта, пациентам проводятся лечебно-диагностические мероприятия, лекарственное обеспечение, организовывается лечебное питание и соответствующий уход пациента.

Лечение больных с КВИ в стационарных условиях осуществляется согласно Протоколу диагностики и лечения COVID-19 от 3 декабря 2020 года в зависимости от характера клинических симптомов, тяжести заболевания, наличия/отсутствия пневмонии (рентген и КТ/признаки), вида и степени осложнений, сопутствующих заболеваний.