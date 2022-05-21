21 Мая 2022 11:12

Тест-систему для выявления случаев заражения оспой обезьян применят в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян может быть применена в случае угрозы распространения заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Система создана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Центр провел испытания лабораторной тест-системы для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате «у постели больного». Она позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов», - уточнили в Роспотребнадзоре.

О создании в России автономной тест-системы для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян стало известно 19 мая. Сообщалось, что центр «Вектор» Роспотребнадзора успешно провел ее лабораторные испытания. Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде государств Западной Европы в апреле - мае, к настоящему моменту он выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в нескольких странах Европейского региона ВОЗ зарегистрированы случаи оспы обезьян.