KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Тест-системы на выявление хантавируса разработали за неделю в России

    Речь идет о методике по выявлению вируса Андес, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Тест-системы на выявление хантавируса разработали за неделю в России
    Фото: Anadolu

    Роспотребнадзор разработал тест-системы для диагностики хантавируса Андес в короткие сроки. Об этом ТАСС сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин на конференции с международными учениями государств — членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы.

    — Обмен информацией о вирусе Андес происходил просто моментально. Вы видите, вот 8 мая был в Швейцарии только полный геном получен. 11 мая он был депонирован, и полногеномные штаммы всего лишь были от шести пациентов, причем они очень были близки со штаммами Чили и Аргентины, которые наблюдались во вспышках 2014, 2018 года. Очень быстро происходил обмен информацией, и надо сказать, что мы сразу же ухватили всю эту историю и практически через неделю уже имели фактически лабораторную методику по выявлению вируса Андес, — сказал Акимкин.

    Он подчеркнул, что методики по выявлению других вариантов хантавируса были в стране и ранее.

    На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство разработало и планирует доставить в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Бундибуджио (штамм Эболы).

    Ранее сообщалось, что смертельный хантавирус на круизном лайнере ускорил разработку новой вакцины.

    Напомним, Минздрав Казахстана назвал способы профилактики хантавируса.

    Здравоохранение Эпидситуация Заболевания Мировые новости Россия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор