Тест-системы на выявление хантавируса разработали за неделю в России

Роспотребнадзор разработал тест-системы для диагностики хантавируса Андес в короткие сроки. Об этом ТАСС сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин на конференции с международными учениями государств — членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы.

— Обмен информацией о вирусе Андес происходил просто моментально. Вы видите, вот 8 мая был в Швейцарии только полный геном получен. 11 мая он был депонирован, и полногеномные штаммы всего лишь были от шести пациентов, причем они очень были близки со штаммами Чили и Аргентины, которые наблюдались во вспышках 2014, 2018 года. Очень быстро происходил обмен информацией, и надо сказать, что мы сразу же ухватили всю эту историю и практически через неделю уже имели фактически лабораторную методику по выявлению вируса Андес, — сказал Акимкин.

Он подчеркнул, что методики по выявлению других вариантов хантавируса были в стране и ранее.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство разработало и планирует доставить в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Бундибуджио (штамм Эболы).

Ранее сообщалось, что смертельный хантавирус на круизном лайнере ускорил разработку новой вакцины.

Напомним, Минздрав Казахстана назвал способы профилактики хантавируса.