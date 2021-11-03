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Тест на подделку сертификатов о вакцинации разработали в России

3 Ноября 2021 11:20
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Тест на подделку сертификатов о вакцинации разработали в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тест на наличие антител в крови к мембранному белку аденовируса Ad26, который свидетельствует о том, что человек действительно привился от COVID-19, разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом газете «Известия« рассказал директор Центра Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как пишет газета, данный аденовирус содержится в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» как «транспорт» для переноса в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, который кодирует информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Показателем успешно проведенной вакцинации служат антитела к оболочке вектора - к адено 26-му, на основе которого сделан первый компонент «Спутника V». У человека он встречается крайне редко. «Это буквально десятые доли процента», - отмечает Гинцбург. Поэтому наличие антител к адено 26-му свидетельствует о вакцинации. «А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено двадцать шестого, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», - рассказал «Известиям» Гинцбург.

По его словам, в Центре им. Н. Ф. Гамалеи уже около месяца проводят подобный анализ, для которого реанимационные отделения регулярно предоставляют кровь пациентов. Гинцбург добавил, что антитела к адено двадцать шестому находят «примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы». На данный момент проверено около 50-60 человек.

2 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, установлены 293 фигуранта. В МВД добавили, что только за неделю с 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере. В результате возбуждено 14 уголовных дел, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Также выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.

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#Россия   #Коронавирус в мире   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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