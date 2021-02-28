Тест на COVID-19 можно сдать, плюнув в пробирку – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети набирает популярность теория о том, что тест на COVID-19 можно сдать, просто плюнув в пробирку или сдав кровь. Некоторые пользователи считают, что людей принуждают сдавать мазки из носоглотки исключительно для того, чтобы повредить мозг или установить контроль над разумом жителей планеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Сторонники этой теории ссылаются на то, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, так как содержится в частичках слюны и выдыхаемом влажном воздухе. «Если одна капля слюны так опасна, что может заразить весь город, и нас заставляют носить маски, почему же нужно тыкать палкой глубоко в голову, чтобы взять образец?» — удивляются они.

На самом деле для того, чтобы определить наличие вируса SARS-CoV-2 в организме, одной слюны и частиц выдыхаемого воздуха недостаточно.

«Если вы просто подышите на головку зонда, есть вероятность не поймать частицы вируса или клетки, которые его переносят. Однако если вы вставите зонд и повращаете его там, где распространяется инфекция, то вы с большой вероятностью обнаружите материал, который приведет к достоверному результату», — сообщили в организации «Общественное здравоохранение» службе BBC.

Забор биоматериала из носоглотки или ротоглотки проводится не только для определения COVID-19, но и для обнаружения других вирусов и бактерий, оседающих в верхних дыхательных путях.

В зависимости от цели биоматериалом для проведения ПЦР-теста могут служить кожные соскобы, кровь, биологические жидкости, биоптаты органов и другое. Однако обнаружить вирусы и бактерии в верхних дыхательных путях такие методы не помогают.

Существуют и экпресс-тесты на коронавирус, которые дают результат по одной лишь капле крови. Они работают по методу иммунохроматографического анализа (ИХА) и определяют наличие антител к вирусу. Антитела – это белки, которые содержатся в плазме крови и показывают, сталкивалась ли иммунная система с тем или иным вирусом. Погрешность таких тестов довольно высока, и они не могут определить, болел ли человек в прошлом или же борется с болезнью в данный момент.

В то же время исследование точности ПЦР-тестов на COVID-19 показывает, что в лабораторных условиях их чувствительность (правильность положительных результатов) равна 100%, а специфичность (правильность отрицательных) – 96%. Однако с ухудшением условий точность тестов может уменьшаться.

Несмотря на то, что метод ПЦР-диагностики изобрели в 1985 году и успешно применяют его с тех пор, критике со стороны общественности он стал подвергаться лишь с началом пандемии COVID-19.

Дистанция в полтора метра, о которой говорят в рассылке, необходима для профилактики заражения. При дыхании, зараженный человек вместе с микроскопическими частицами слюны выдыхает и вирус. Несмотря на то, что подобных микрочастиц недостаточно для того, что провести анализ и поставить точный диагноз, содержащийся в них вирус вполне может заразить находящегося рядом человека.

Ранее Stopfake.kz уже развенчивал миф о бессмысленности таких тестов и о том, что их создатель якобы заявил об их непригодности для диагностики КВИ.