Тест на COVID-19 можно сдать, плюнув в пробирку – фейк
Сторонники этой теории ссылаются на то, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, так как содержится в частичках слюны и выдыхаемом влажном воздухе. «Если одна капля слюны так опасна, что может заразить весь город, и нас заставляют носить маски, почему же нужно тыкать палкой глубоко в голову, чтобы взять образец?» — удивляются они.
На самом деле для того, чтобы определить наличие вируса SARS-CoV-2 в организме, одной слюны и частиц выдыхаемого воздуха недостаточно.
«Если вы просто подышите на головку зонда, есть вероятность не поймать частицы вируса или клетки, которые его переносят. Однако если вы вставите зонд и повращаете его там, где распространяется инфекция, то вы с большой вероятностью обнаружите материал, который приведет к достоверному результату», — сообщили в организации «Общественное здравоохранение» службе BBC.
Забор биоматериала из носоглотки или ротоглотки проводится не только для определения COVID-19, но и для обнаружения других вирусов и бактерий, оседающих в верхних дыхательных путях.
В зависимости от цели биоматериалом для проведения ПЦР-теста могут служить кожные соскобы, кровь, биологические жидкости, биоптаты органов и другое. Однако обнаружить вирусы и бактерии в верхних дыхательных путях такие методы не помогают.
Существуют и экпресс-тесты на коронавирус, которые дают результат по одной лишь капле крови. Они работают по методу иммунохроматографического анализа (ИХА) и определяют наличие антител к вирусу. Антитела – это белки, которые содержатся в плазме крови и показывают, сталкивалась ли иммунная система с тем или иным вирусом. Погрешность таких тестов довольно высока, и они не могут определить, болел ли человек в прошлом или же борется с болезнью в данный момент.
В то же время исследование точности ПЦР-тестов на COVID-19 показывает, что в лабораторных условиях их чувствительность (правильность положительных результатов) равна 100%, а специфичность (правильность отрицательных) – 96%. Однако с ухудшением условий точность тестов может уменьшаться.
Несмотря на то, что метод ПЦР-диагностики изобрели в 1985 году и успешно применяют его с тех пор, критике со стороны общественности он стал подвергаться лишь с началом пандемии COVID-19.
Дистанция в полтора метра, о которой говорят в рассылке, необходима для профилактики заражения. При дыхании, зараженный человек вместе с микроскопическими частицами слюны выдыхает и вирус. Несмотря на то, что подобных микрочастиц недостаточно для того, что провести анализ и поставить точный диагноз, содержащийся в них вирус вполне может заразить находящегося рядом человека.
Ранее Stopfake.kz уже развенчивал миф о бессмысленности таких тестов и о том, что их создатель якобы заявил об их непригодности для диагностики КВИ.