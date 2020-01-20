Тест для выявления нового коронавируса создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские лаборатории в Алматы и Нур-Султане теперь могут производить тест-систему для выявления коронавируса, распространяющегося в Китае и за его пределами. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Мы получили важную информацию. Здравоохранение Китая расшифровало геном нового возбудителя, представило его Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь мы через национальных координаторов получили структуру нового коронавируса. Что это нам дает? Наши отечественные лаборатории, которые находятся в системе здравоохранения в Алматы и в Нур-Султане, теперь могут сами конструировать и производить тест-систему для нового коронавируса. Это позволит нам оперативно производить диагностику при нахождении больных с симптомами коронавируса, то есть лабораторно подтверждать», - заявил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что специфического лечения от коронавируса на сегодня нет.

«Все простудные заболевания неожиданно не приходят. Мы каждый год ждем, готовимся. Все наши лечебные учреждения имеют необходимый запас, по гриппу есть специфические противовирусные препараты. В случае осложнения - другие препараты, в том числе антибиотики, имеются в медучреждениях в достаточном количестве», - проинформировал главврач Казахстана.

Напомним, первый в мире случай заболевания ранее не известным короновирусом 2019-nCoV был диагностирован в городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день зарегистрировано 198 случаев новой инфекции, из них 25 больных излечено , зарегистрировано 3 случая с летальным исходом.

Как ранее сообщили в Минздраве, гражданам Казахстана рекомендуют воздержаться от поездок в город Ухань и провинцию Хубэй.