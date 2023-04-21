НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская компания Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США на $2,5 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, снижение стоимости продукции компании в начале этого года сказалось на прибыли и стоимости акций автопроизводителя.

По данным агентства, стоимость седана и внедорожника Tesla возросла на 2-3%. Цены на Model S и X теперь начинаются с $87 490 и $97 490 соответственно, указывает Bloomberg.

По информации агентства, несмотря на повышение стоимости, цены на автомобили в целом ниже по сравнению с ценами в конце первого квартала, когда падение стоимости на линейку Tesla привело к сокращению прибыли.

Корпорация Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. В пятницу стало известно, что состояние Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд. Согласно индексу Bloomberg Millionaires, убытки, понесенные бизнесменом, стали рекордными с начала 2023 года. Среди причин такого значительного уменьшения состояния миллиардера значится также падение на 9,75% акций Tesla, показатели которой в первом квартале года не оправдали ожидания