Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2023, 20:25
Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США Фото: greencarreports.com

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американская компания Tesla повысила цены на автомобили Model S и Model X в США на $2,5 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, снижение стоимости продукции компании в начале этого года сказалось на прибыли и стоимости акций автопроизводителя.

По данным агентства, стоимость седана и внедорожника Tesla возросла на 2-3%. Цены на Model S и X теперь начинаются с $87 490 и $97 490 соответственно, указывает Bloomberg.

По информации агентства, несмотря на повышение стоимости, цены на автомобили в целом ниже по сравнению с ценами в конце первого квартала, когда падение стоимости на линейку Tesla привело к сокращению прибыли.

Корпорация Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. В пятницу стало известно, что состояние Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд. Согласно индексу Bloomberg Millionaires, убытки, понесенные бизнесменом, стали рекордными с начала 2023 года. Среди причин такого значительного уменьшения состояния миллиардера значится также падение на 9,75% акций Tesla, показатели которой в первом квартале года не оправдали ожидания


Экономика   США   Мировые новости   Автопромышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов