Tesla отзывает 3 млн автомобилей в Китае из-за проблем с дверными ручками

Tesla отзывает около 3 млн электромобилей в Китае из-за возможных проблем с дверными ручками, которые могут затруднить открытие автомобиля в экстренной ситуации. Это крупнейший отзыв автомобилей Tesla в Китае за всю историю компании, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом компания сообщила Государственному управлению по регулированию рынка КНР.

Отзыв касается седанов Model 3, произведенных в Китае, а также импортированных автомобилей Model S и Model X.

Механические дверные ручки некоторых машин по цвету похожи на элементы салона. Из-за этого их может быть сложнее быстро найти и использовать, особенно в случае аварии.

Tesla планирует установить на ручки цветные наклейки, чтобы сделать их более заметными. Компания также обновит программное обеспечение системы аварийного опускания стекол.

Еще один отзыв затронет 2,73 млн автомобилей Model Y и Model 3. Tesla намерена обновить систему контроля внимания водителя при использовании автопилота.

В Шанхае Tesla производит Model 3, Model Y и Model Y L. Выпуск Model 3 на китайском заводе начался в 2019 году, а с октября 2020 года автомобили экспортируются в страны Европы.

Ранее сообщалось, что Tesla вернула себе лидерство на глобальном рынке электромобилей в первом квартале 2026 года. Автопроизводители в Китае активно используют стимулы для покупателей, такие как низкопроцентные автокредиты и расширенный набор опций в моделях начального уровня. В частности, китайское подразделение Tesla предложило семилетний кредит под 1,36% годовых, что позволяет клиентам платить менее 2000 юаней в месяц за Model 3 и Model Y после первоначального взноса.