Тesla откроет завод по производству мега-аккумуляторов в Шанхае

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla заявила о своем расширении в Китае, где строит новый завод по производству крупногабаритных аккумуляторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

Завод в Шанхае сможет производить 10 000 крупногабаритных накопителей энергии Megapack в год, анонсировал в Twitter сам Илон Маск.

Megapack — это очень большая батарея, которую можно использовать для стабилизации энергосистемы и предотвращения перебоев в подаче электроэнергии.

У Tesla уже есть завод Megapack в Калифорнии, который также производит 10 000 устройств в год. Новый завод в Китае будет дополнением к уже существующему заводу Tesla в США.

В Китае спрос на подобные аккумуляторы особенно велик. Во многих провинциях теперь требуются новые солнечные и ветряные электростанции, чтобы иметь достаточно батарей, чтобы удерживать от 10 до 20 процентов вырабатываемой ими электроэнергии.

Китай также либерализовал свои рынки электроэнергии в ответ на волны отключений электроэнергии осенью 2021 года, когда спрос превысил количество поставщиков электроэнергии в стране.

Китай отреагировал на это, позволив ценам на электроэнергию колебаться в течение дня в надежде на более плавное использование энергии. Переменное ценообразование на электроэнергию направлено на то, чтобы побудить потребителей электроэнергии отключать энергоемкие устройства, когда спрос высок, что снижает риск отключения электроэнергии. Сочетание изменения цен в Китае и правил для новых установок возобновляемой энергии для хранения электроэнергии создало быстрорастущий спрос на аккумуляторы.

Власти Шанхая пока никак не прокомментировали заявление владельца Tesla.

Для Tesla Шанхай является местом расположения крупнейшего завода по производству электромобилей. Завод не только снабжает внутренний автомобильный рынок Китая, но и экспортирует большое количество автомобилей в Европу, где Tesla обнаружила, что строить заводы так же быстро, как в Шанхае, сложнее.

Китай производит большую часть аккумуляторов в мире и доминирует в химической обработке, необходимой для производства их ингредиентов. Завод Tesla в Шанхае, который будет производить Megapacks, будет расположен рядом с заводами, которые производят почти все в мире литий-железо-фосфатные соединения для аккумуляторов.

Эти соединения менее дороги в производстве, чем материалы, которые ранее использовались в аккумуляторах, включая кобальт.

По сообщению Синьхуа, строительные работы на новом заводе Megapack в Китае, как ожидается, начнутся в конце этого года, а производство аккумуляторов должно начаться к лету 2024 года.