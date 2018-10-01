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Терроризм и экстремизм продолжают оставаться вызовами миру и безопасности - Касым-Жомарт Токаев

10 Октября 2018 11:39 136
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Терроризм и экстремизм продолжают оставаться вызовами миру и безопасности - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий  Касым-Жомарт Токаев предложил при выработке предложений по упреждению угроз терроризма взять за основу инициативу Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем выступлении на семидесятой сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Казахстана высказал идею учреждения глобальной контртеррористической коалиции - сети государств  под эгидой ООН. В качестве основы для формирования этой коалиции в политическом обращении государствам-членам Совета безопасности ООН, в связи с нашим непостоянным членством в Совбезе ООН, Главой государства было предложено разработать Кодекс поведения по достижению мира свободного от терроризма. 28 сентября в завершении недели высокого уровня  Генассамблеи ООН большинство государств-членов присоединились к этому документу. Совет религиозных лидеров мог бы взять кодекс за основу при выработке соответствующих предложений мировых религиозных и политических лидеров по упреждению угроз терроризма. Именно на эти меры мы планируем направить межсъездовский период деятельности секретариата Съезда», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Совета религиозных лидеров в Астане.

Спикер добавил, что  международное сообщество принимает решительные меры по предотвращению терроризма, однако его идейные гуру, прикрываясь религиозными лозунгами, не прекращают свой злонамеренный проект дестабилизации ситуации в мире путем культивации идеологии ненависти.

«Учитывая, что международный терроризм и насильственный экстремизм сегодня продолжают оставаться одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности. Совет религиозных лидеров мог бы содействовать политическим лидерам мира преодолеть усиливающиеся противоречия в мировой политике», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, Астана,
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Автор:

Серик Сабеков

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