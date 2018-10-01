Терроризм и экстремизм продолжают оставаться вызовами миру и безопасности - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев предложил при выработке предложений по упреждению угроз терроризма взять за основу инициативу Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на семидесятой сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Казахстана высказал идею учреждения глобальной контртеррористической коалиции - сети государств под эгидой ООН. В качестве основы для формирования этой коалиции в политическом обращении государствам-членам Совета безопасности ООН, в связи с нашим непостоянным членством в Совбезе ООН, Главой государства было предложено разработать Кодекс поведения по достижению мира свободного от терроризма. 28 сентября в завершении недели высокого уровня Генассамблеи ООН большинство государств-членов присоединились к этому документу. Совет религиозных лидеров мог бы взять кодекс за основу при выработке соответствующих предложений мировых религиозных и политических лидеров по упреждению угроз терроризма. Именно на эти меры мы планируем направить межсъездовский период деятельности секретариата Съезда», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Совета религиозных лидеров в Астане.

Спикер добавил, что международное сообщество принимает решительные меры по предотвращению терроризма, однако его идейные гуру, прикрываясь религиозными лозунгами, не прекращают свой злонамеренный проект дестабилизации ситуации в мире путем культивации идеологии ненависти.

«Учитывая, что международный терроризм и насильственный экстремизм сегодня продолжают оставаться одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности. Совет религиозных лидеров мог бы содействовать политическим лидерам мира преодолеть усиливающиеся противоречия в мировой политике», - добавил Касым-Жомарт Токаев.