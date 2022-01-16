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Террористы убивали отказывавшихся отдавать свой транспорт в Алматы

16 Января 2022 21:27
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Террористы убивали отказывавшихся отдавать свой транспорт в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Террористы убивали отказывавшихся отдавать свой транспорт. Об этом заявил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Террористы убивали отказывавшихся отдавать свой транспорт. В таких условиях 6 января был убит режиссер Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль», - сказал Канат Таймерденов.

В тот же день рядом с акиматом обстрелу подвергся кортеж акима города Алматы.

«В результате покушения погиб сотрудник телеканала Алматы и еще три человека, в том числе два сотрудника акимата получили ранение», - уточнил Канат Таймерденов.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.


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#Алматы   #Происшествия   #Акимат   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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