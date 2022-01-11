Террористы пытались захватить Казахтелеком в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Террористы пытались захватить офисы национального оператора связи Казахтелеком. Об этом заявил глава компании Куанышбек Есекеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, офисы, находящиеся в Алматы и других городах, подверглись атакам противоправных сил.
«Нападая на офисы, террористы пытались завладеть средствами массовых коммуникаций. Наши сотрудники смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», - сообщил он.
Казахтелеком продолжает свою работу в штатном режиме.Напомним, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение. Идет антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.