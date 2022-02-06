Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, в котором террористы молятся в центре города - перед резиденцией Президента в Алматы 5 января, передает МИА «Казинформ».
Судя по видео, происходящее было записано 5 января в 19.10 ч. в Алматы. На кадрах террористы совершают намаз перед резиденцией Президента в Алматы.
Напомним, 6 января в Алматы началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе, и до 19 января было введено чрезвычайное положение.
В инфоцентре комендатуры тогда сообщали, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.
Позже полиция Алматы сообщила некоторые подробности проведения антитеррористической операции в городе.
«Спецоперация затрудняется, поскольку террористы прикрываются гражданским населением, в частности женщинами», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
7 января, как сообщил телеканал «Хабар 24», по данным полицейских, в Алматы в ходе спецоперации задержаны 70 террористов и 30 мародеров. В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях граждан.
С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.
Ранее было опубликовано видео задержания криминального авторитета Дикого Армана.
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