Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, в котором террористы молятся в центре города - перед резиденцией Президента в Алматы 5 января, передает МИА «Казинформ».

Судя по видео, происходящее было записано 5 января в 19.10 ч. в Алматы. На кадрах террористы совершают намаз перед резиденцией Президента в Алматы.

Напомним, 6 января в Алматы началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе, и до 19 января было введено чрезвычайное положение.

В инфоцентре комендатуры тогда сообщали, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

Позже полиция Алматы сообщила некоторые подробности проведения антитеррористической операции в городе.

«Спецоперация затрудняется, поскольку террористы прикрываются гражданским населением, в частности женщинами», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

7 января, как сообщил телеканал «Хабар 24», по данным полицейских, в Алматы в ходе спецоперации задержаны 70 террористов и 30 мародеров. В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях граждан.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.

Ранее было опубликовано видео задержания криминального авторитета Дикого Армана.