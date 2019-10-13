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11.10.2019 21:29
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11.10.2019 21:11
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Террористически уязвимые объекты проверяют полицейские в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют объекты, уязвимые в террористическом отношении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, к таким объектам относятся в том числе кафе и рестораны, имеющие более 100 посадочных мест. В регионе их 48.
«Владельцу одного из кафе в Петропавловске пришлось заплатить штраф 140 МРП за несправные видеокамеры и несоответствие срока хранения видеозаписи. Он должен составлять не менее 30 суток. С персоналом этого заведения не проводились занятия о правилах поведения при любых проявлениях террористических угроз», - сообщили в пресс-службе.
С начала года за нарушение требований антитеррористического законодательства привлекли к административной ответственности четырех владельцев кафе.
Полицейские проверили 410 из 600 террористически уязвимых объектов. Внесли 147 предписаний об устранении нарушений установленных требований к антитеррористической защищенности. В отношении 22 руководителей собрали административные материалы. 20 руководителей привлекли к ответственности.
«Основными нарушениями являются недостаточное техническое укрепление зданий и сооружений инженерно-техническими средствами, не проводится обучение персонала антитеррористическим мероприятиям», - отметил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму Спартак Кабденов.
К объектам, уязвимым в террористическом отношении относятся объекты массового скопления людей, особо важные государственные, стратегические и опасные производственные.
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