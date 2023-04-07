ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте под председательством Республики Казахстан состоялось очередное 39-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии заседания заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков отметил, что террористическая обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной. Геополитическая картина мира находится под давлением различных вызовов и угроз.

«Генераторами напряженности выступают кризисные события в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угрозы терроризма, сепаратизма, экстремизма наряду с межконфессиональными факторами дополняются обострением межнациональных отношений. Растет влияние информационных угроз, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики», - подчеркнул Нургали Билисбеков.

С его слов, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления «трех зол».

«Поэтому сегодня важное значение приобретает повышение потенциалов взаимодействия компетентных органов государств членов Шанхайской организации сотрудничества», - отметил Нургали Билисбеков.

В работе совета приняли участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В ходе заседания рассмотрена информация о ходе выполнения в 2022 году Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС за истекший период.

Принято решение о проведении совместной информационной операции

по предупреждению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Согласовано проведение в 2023 году очередного совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС «Евразия – Антитеррор – 2023» в Кыргызской Республике.

Одобрен проект Меморандума о сотрудничестве между Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества

и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств.